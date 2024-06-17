Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 18 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 Вул. Київська, 72-74

Вул. Ярова, 1-7

С. Потоки

С. Мала Кохнівка

Просп. Полтавський, 277/2-281

Вул. Горліса-Горського, 3-10 З 8.00 до 18.00 Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

Вул. Василя Стуса, 42-64

Вул. Гайдамацька, 11/21-44

Вул. Кавалерійська, 2-49

Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А

Вул. Ліщинова, 4-31

Пров. Сергія Петренка, 1-33

Вул. Чорноморська, 15/10-66

Пров. Сергія Петренка, 1-33

Пров. Грузинський, 3-9/20

Пров. Космонавтів, 1-9

Пров. Олега Ольжича, 1-20

Пров. Пилипа Орлика, 4-11А

Пров. Чигиринський, 2-31

Пров. Чорноморський, 4-17

Туп. Космонавтів, 1, 2

Туп. Пилипа Орлика, 3А З 08:00 до 17:00 Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А

Вул. Ливарна, 7-18

Пров. Докучаєва, 11

Пров. Ливарний, 2, 6А, 8

Пров. Мирний, 28

Пров. Миклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргіївський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

Вул. Размислова, 33-40

Просп. Полтавський, 245-275

Вул. Новомиргородська, 2, 6

Вул. Вадима Кришталя, 1-39

Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

Вул. Шістдесятників, 4А-15

Вул. Правобережна, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93, 93А

Вул. Республіканська, 98-138

Вул. Космічна

Вул. Арсенальна, 2/6, 3

Вул. Переяславська, 39/2-55

Вул. Сержанта Мельничука, 3-18А

Пров. Турбінний, 4-14А

Вул. Андрія Ізюмова, 23-46

Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25

Вул. Василя Симоненка, 1-56

Туп. Газопровідний, 1-11

Вул. Кропивницького, 1-66/2

Вул. Газопровідна, 4-30

Туп. Глобинський, 16-41А

Туп. Данила Апостола, 1/25-12

Вул. Хімічна.

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