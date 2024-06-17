Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 18 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • Вул. Київська, 72-74
  • Вул. Ярова, 1-7
  • С. Потоки
  • С. Мала Кохнівка
  • Просп. Полтавський, 277/2-281
  • Вул. Горліса-Горського, 3-10

З 8.00 до 18.00

  • Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
  • Вул. Василя Стуса, 42-64
  • Вул. Гайдамацька, 11/21-44
  • Вул. Кавалерійська, 2-49
  • Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
  • Вул. Ліщинова, 4-31
  • Пров. Сергія Петренка, 1-33
  • Вул. Чорноморська, 15/10-66
  • Пров. Сергія Петренка, 1-33
  • Пров. Грузинський, 3-9/20
  • Пров. Космонавтів, 1-9
  • Пров. Олега Ольжича, 1-20
  • Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
  • Пров. Чигиринський, 2-31
  • Пров. Чорноморський, 4-17
  • Туп. Космонавтів, 1, 2
  • Туп. Пилипа Орлика, 3А

З 08:00 до 17:00

  • Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
  • Вул. Ливарна, 7-18
  • Пров. Докучаєва, 11
  • Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
  • Пров. Мирний, 28
  • Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
  • Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Дербукова, 1-26
  • Вул. І. Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Цегельна, 32-36
  • Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
  • Вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • Вул. Софіївська, 75
  • Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • Пров. Арсенальний, 3-16
  • Вул. Європейська, 44А-58/20
  • Вул. Нагірна, 1/3-30А
  • Туп. Петра Григоренка
  • Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • Пров. Уласа Самчука, 3-41
  • Вул. Чередницька, 22-39
  • Туп. Василя Каразіна, 3-8
  • Пров. Веселий, 3-32
  • Туп. Миколи Сціборського
  • Пров. Новогеоргіївський, 14-21
  • Пров. Ударний, 2
  • Вул. Черниша, 17А
  • Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
  • Вул. Размислова, 33-40
  • Просп. Полтавський, 245-275
  • Вул. Новомиргородська, 2, 6
  • Вул. Вадима Кришталя, 1-39
  • Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
  • Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
  • Вул. Шістдесятників, 4А-15
  • Вул. Правобережна, 45А-55/1
  • Вул. Республіканська, 93, 93А
  • Вул. Республіканська, 98-138
  • Вул. Космічна
  • Вул. Арсенальна, 2/6, 3
  • Вул. Переяславська, 39/2-55
  • Вул. Сержанта Мельничука, 3-18А
  • Пров. Турбінний, 4-14А
  • Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
  • Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
  • Вул. Василя Симоненка, 1-56
  • Туп. Газопровідний, 1-11
  • Вул. Кропивницького, 1-66/2
  • Вул. Газопровідна, 4-30
  • Туп. Глобинський, 16-41А
  • Туп. Данила Апостола, 1/25-12
  • Вул. Хімічна.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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