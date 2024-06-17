Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
Переглядів: 122
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 18 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- Вул. Київська, 72-74
- Вул. Ярова, 1-7
- С. Потоки
- С. Мала Кохнівка
- Просп. Полтавський, 277/2-281
- Вул. Горліса-Горського, 3-10
З 8.00 до 18.00
- Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- Вул. Василя Стуса, 42-64
- Вул. Гайдамацька, 11/21-44
- Вул. Кавалерійська, 2-49
- Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
- Вул. Ліщинова, 4-31
- Пров. Сергія Петренка, 1-33
- Вул. Чорноморська, 15/10-66
- Пров. Сергія Петренка, 1-33
- Пров. Грузинський, 3-9/20
- Пров. Космонавтів, 1-9
- Пров. Олега Ольжича, 1-20
- Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
- Пров. Чигиринський, 2-31
- Пров. Чорноморський, 4-17
- Туп. Космонавтів, 1, 2
- Туп. Пилипа Орлика, 3А
З 08:00 до 17:00
- Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
- Вул. Ливарна, 7-18
- Пров. Докучаєва, 11
- Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
- Пров. Мирний, 28
- Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
- Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Дербукова, 1-26
- Вул. І. Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Цегельна, 32-36
- Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- Вул. Оксани Петрусенко, 18А
- Вул. Софіївська, 75
- Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- Пров. Арсенальний, 3-16
- Вул. Європейська, 44А-58/20
- Вул. Нагірна, 1/3-30А
- Туп. Петра Григоренка
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Пров. Уласа Самчука, 3-41
- Вул. Чередницька, 22-39
- Туп. Василя Каразіна, 3-8
- Пров. Веселий, 3-32
- Туп. Миколи Сціборського
- Пров. Новогеоргіївський, 14-21
- Пров. Ударний, 2
- Вул. Черниша, 17А
- Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
- Вул. Размислова, 33-40
- Просп. Полтавський, 245-275
- Вул. Новомиргородська, 2, 6
- Вул. Вадима Кришталя, 1-39
- Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
- Вул. Шістдесятників, 4А-15
- Вул. Правобережна, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93, 93А
- Вул. Республіканська, 98-138
- Вул. Космічна
- Вул. Арсенальна, 2/6, 3
- Вул. Переяславська, 39/2-55
- Вул. Сержанта Мельничука, 3-18А
- Пров. Турбінний, 4-14А
- Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
- Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
- Вул. Василя Симоненка, 1-56
- Туп. Газопровідний, 1-11
- Вул. Кропивницького, 1-66/2
- Вул. Газопровідна, 4-30
- Туп. Глобинський, 16-41А
- Туп. Данила Апостола, 1/25-12
- Вул. Хімічна.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.