Поліція та СБУ документує наслідки ракетного обстрілу Полтавського району

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Поліція Полтавщини спільно із представниками прокуратури та Служби безпеки України документують наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі, який стався сьогодні, 17 червня, близько 14.06. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов підтвердив інформацію про 12 постраждалих:

— Їм медики надають фахову допомогу, трьох людей госпіталізували, серед поранених двоє дітей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які знаходяться неподалік місця ворожого влучання. Крім того, пошкоджено мережу електроліній, у зв’язку з чим знеструмлено 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Про пошкодження ліній електропередач та відсутність світла у громадян повідомляв і голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Наразі над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють рятувальники, патрульні, спеціалісти вибухотехнічної служби, психологи, кінологи, спеціалісти-криміналісти, слідчо-оперативні групи поліції, працівники СБУ, прокуратури, комунальні й соціальні служби та волонтери.

За даними надзвичайників, пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати. Вогонь охопив територію площею понад 100 м2.

Також на місці події поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.

Нагадаємо, вдень 16 червня на Полтавщині пролунала серія потужних вибухів. За словами начальника ОВА Філіпа Проніна, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.