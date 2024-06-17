Російська атака на Полтавський район: пошкоджені електролінії

Через російську атаку у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Нині знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. За його словами, аварійні бригади ліквідовують наслідки удару.

Нагадаємо, о 14.06 жителі Полтави чули вибухи. Пізніше Пронін повідомив, що армія РФ влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Станом на 15.20 було відомо про 9 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. За словами в.о міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів». Біля місця удару створений штаб.