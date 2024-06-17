Футболіст Георгій Судаков, який розпочав шлях на Кременчуччині, зіграє у стартовому складі на Євро-2024

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 73

Сьогодні, 17 червня, збірна України з футболу розпочинає свій шлях на Євро-2024 матчем у Мюнхені проти румунів. Загалом вона зіграє у квартеті Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. У стартовому складі зіграє Георгій Судаков, який розпочав свій футбольний шлях у Горішніх Плавнях Кременчуцького району.

У Мюнхені на «Арена Мюнхен» збірна України проведе свій перший матч групового раунду Євро-2024, проти команди Румунії (початок — о 16.00 за київським часом).

Стартовий склад збірної України: 23. Андрій Лунін, 17. Олександр Зінченко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Микола Шапаренко, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 18. Володимир Бражко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Георгій Судаков родом з Брянки Луганської області. Родина переїхала до Горішніх Плавнів, тут і робив свої перші кроки Георгій Судаков. У 10 років переїхав в академію Металіста Харків.

— Реброву такі гравці, як Судаков, подобаються. Бачу, що він йому довіряє вже зараз. Гадаю, що Зінченку та Маліновському буде важко змагатися в тому обсязі роботи, який може виконувати Жора. Помітив, що Реброву подобаються такі витривалі гравці, «трудоголіки», — ділився спогадами в інтерв’ю виданню Український футбол перший тренер Георгія Сергій Пятін.