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«Абсолютно ніяких військових об'єктів», — мерка Полтави про місце влучання

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 251

 

Поруч з місцем влучання облаштували оперативний штаб

Біля місця удару по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі створений штаб. Про це повідомила в.о міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За її словами, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів»..

— У нас зараз тут представлені всі представники підприємств критичної інфраструктури. Цивільному населенню будуть даватися роз’яснення з отримання фінансової допомоги матеріальної, по отриманню відшкодувань, а також інформація для тих, хто потребує відселення і те, що стосується слідчо-оперативних дій, — сказала Ямщикова.

Нагадаємо, що через російську атаку у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Нині знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. 

Станом на 15.20 було відомо про 9 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава ракетний обстріл Катерина Ямщикова
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