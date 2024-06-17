«Абсолютно ніяких військових об'єктів», — мерка Полтави про місце влучання

Біля місця удару по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі створений штаб. Про це повідомила в.о міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За її словами, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів»..
Нагадаємо, що через російську атаку у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Нині знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Станом на 15.20 було відомо про 9 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок.
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