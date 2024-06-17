«Абсолютно ніяких військових об'єктів», — мерка Полтави про місце влучання

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 251

Біля місця удару по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі створений штаб. Про це повідомила в.о міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За її словами, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів»..

— У нас зараз тут представлені всі представники підприємств критичної інфраструктури. Цивільному населенню будуть даватися роз’яснення з отримання фінансової допомоги матеріальної, по отриманню відшкодувань, а також інформація для тих, хто потребує відселення і те, що стосується слідчо-оперативних дій, — сказала Ямщикова.