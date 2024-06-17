Кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 12, серед них є діти

Кількість постраждалих через російську атаку збільшилась, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Нині вже відомо про 12 людей, серед них двоє — діти. Трьох людей госпіталізували.

Від вибухової хвилі вибиті вікна у багатоповерхівках, а також поруйновані гаражі.

Уламки ракет пошкодили лінії ЛЕП. Тому частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, о 14.06 жителі Полтави чули вибухи. Пізніше Пронін повідомив, що армія РФ влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Станом на 15.20 було відомо про 9 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. За словами в.о міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів». Біля місця удару створений штаб.