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На Полтавщині побільшало імпортної їжі: статистика

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 200

Найбільше Полтавщина експортує мінеральні продукти

На початку 2024 року імпорт та експорт товарів Полтавщини зріс, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Відомо, що експорт зріс майже на половину, а імпорт — на понад 20%. Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Полтавській області 17 червня. 

Найбільше Полтавщина експортує мінеральні продукти — об’єми зросли у понад 2 рази, продукти рослинного походження — 41,8%, готові харчові продукти — 37,1%. Водночас знизився продаж олії. 

 

На половину зріс імпорт продуктів. На Полтавщині також побільшало імпортної хімічної продукції та мінеральних продуктів. Кількість імпорту машин та електротехнічного обладнання зменшилась.

ПО ТЕМІ:

Експорт та імпорт на Полтавщині знизився на понад третину — Держстат

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Автор: Телеграф Джерело фото: tr.tax.gov.ua
Теги: імпорт експорт статистика
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