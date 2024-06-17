На Полтавщині побільшало імпортної їжі: статистика

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На початку 2024 року імпорт та експорт товарів Полтавщини зріс, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Відомо, що експорт зріс майже на половину, а імпорт — на понад 20%. Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Полтавській області 17 червня.

Найбільше Полтавщина експортує мінеральні продукти — об’єми зросли у понад 2 рази, продукти рослинного походження — 41,8%, готові харчові продукти — 37,1%. Водночас знизився продаж олії.

На половину зріс імпорт продуктів. На Полтавщині також побільшало імпортної хімічної продукції та мінеральних продуктів. Кількість імпорту машин та електротехнічного обладнання зменшилась.