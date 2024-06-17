Російський обстріл Миргородського району: загинула одна людина

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 306

Внаслідок російського обстрілу по Миргородському району, що сталось 10 червня, у лікарні помер цивільний чоловік. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 17 червня.

Відомо, що через удар чоловік отримав поранення. За словами Проніна, лікарям довелося ампутувати йому руку.

— Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про російську атаку 10 червня по Полтавщині

Ввечері 10 червня у Миргородському районі пролунали вибухи. Тоді стало відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина.