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Російський обстріл Миргородського району: загинула одна людина

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 306

Чоловіку ампутували руку

Внаслідок російського обстрілу по Миргородському району, що сталось 10 червня, у лікарні помер цивільний чоловік. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 17 червня. 

Відомо, що через удар чоловік отримав поранення. За словами Проніна, лікарям довелося ампутувати йому руку. 

— Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель, — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про російську атаку 10 червня по Полтавщині

Ввечері 10 червня у Миргородському районі пролунали вибухи. Тоді стало відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина.

ПО ТЕМІ:

Російська атака по Полтавському району: збільшилась кількість постраждалих

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Укрінформ/ілюстративне
Теги: Миргород російська армія вибухи обстріли
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