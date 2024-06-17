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Соціологи з'ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 531

 

Близько 70% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану, а 22% висловились проти цього

Більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. А 70% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.

Такими є результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в межах проєкту MOBILISE.

Залежно від регіону так вважають від 65% до 74% респондентів — тобто переважна більшість українців. Водночас не згодні з тим, що Володимир Зеленський має залишатися президентом, лише 22% опитаних українців.

Крім того, соціологи з’ясували, що більшість українців (56%) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України. Тих, хто скоріше або повністю не схвалюють його діяльність, виявилося 37%.

Рейтинг схвалення його діяльності знизився, якщо порівнювати з попереднім опитуванням, проведеним у вересні 2023 року, коли діяльність Володимира Зеленського схвалювали 77% українців.

У межах проєкту MOBILISE Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) намагався зрозуміти детермінанти мобілізації у її ширшому розумінні (як політичної мобілізації суспільства, а не лише військового призову) за допомогою багатохвильового, національно репрезентативного панельного дослідження.

Для цього провели серію опитувань. Одне з них було проведене з 26 травня до 1 червня методом телефонних інтерв’ю. Під час нього опитали 2011 дорослих мешканців підконтрольних уряду України територій.

Зазначимо, що за результатами травневого опитування, проведеного КМІС до 5-річчя президентства Володимира Зеленського. Йому довіряють 59% опитаних. Зовсім чи скоріше не довіряють главі держави 36%.

Соціологи нагадали, що після президентських та парламентських виборів у 2019 році Зеленському довіряли 80% українців. Але до лютого 2022-го рівень довіри до нього впав до 37% і напередодні повномасштабного вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряв.

Нагадаємо, в лютому 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента через збігання у травні 2024 року 5-річного терміну повноважень Президента України Володимира Зеленського.

Переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. За проведення виборів висловилися 15%, а 10% підтримали варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський мав скласти свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження виконував би голова Верховної Ради.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Офіс Президента України
Теги: президент Зеленский соціологія опитування
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