Ракетний удар у Полтавському районі: рятувальники ліквідували загоряння

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Сьогодні, 17 червня, Полтавщина знову зазнала ракетного удару з боку армії РФ — близько 14.06 ракета влучила у цивільну інфраструктуру у Полтавському районі. Внаслідок цього виникла пожежа на площі понад 100 м2. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вибухова хвиля пошкодила житлові та адміністративні будівлі поблизу. Також внаслідок обстрілу руйнувань зазнали і лінії електропостачання — за словами очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, без світла наразі перебувають 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади ліквідовують наслідки удару.

За даними надзвичайників, пожежу рятувальники уже ліквідували.

Наразі відомо про 12 постраждалих внаслідок ракетного удару. Двоє з них — діти. Госпіталізували трьох осіб. На місці працюють психологи ДСНС та надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вдень 16 червня на Полтавщині пролунала серія потужних вибухів. За словами начальника ОВА Філіпа Проніна, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.