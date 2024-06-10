У Миргороді пролунали вибухи - постраждала одна цивільна людина (додано)

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 347

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків обстрілу і роботи ППО в інтернет

У Миргороді пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, жителі та моніторингові канали.

Повітряна тривога була оголошена в 18.13. Про влучання або збиття ракет чи БПЛА інформації поки що немає.

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків і роботи ППО в інтернет.

Нагадаємо, 6 травня уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргородському районі.

Додано 19.36.

- На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область. За попередньою інформацією постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі. Інформація уточнюється, - написав начальник Полтавської ОВА у своєму Телеграм-каналі.



