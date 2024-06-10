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У Кременчуцькому районі освятили новий храм УПЦ (МП)

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 408

Чин освячення, а потім Божественну літургію звершив митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай у співслужінні настоятеля парафії протоієрея Іоанна Савченка та прибулого духовенства

Наприкінці травня у селі Горошине освятили новий храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці та дзвіницю. Про це повідомили на сайті Кременчуцької єпархії Української православної церкви. 

— За Богослужінням помолились про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним, — йдеться у повідомленні. 

Чин освячення, а потім Божественну літургію звершив митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай у співслужінні настоятеля парафії протоієрея Іоанна Савченка та прибулого духовенства. 

За даними з порталу Опендатабот, Іоанн (Іван) Савченко керує Свято-Успенською громадою Української православної церкви (Московського патріархату) в селі Горошине з 2017 року. Він також є головою Свято-Троїцької релігійної громади УПЦ (МП) у селі Іванівка Семенівської громади, вказано на Youcontrol. 

Раніше Свято-Успенською громадою керував Михайло Довганинець, який наразі очолює релігійні громади Стефанівської УПЦ та Святого Переображення УПЦ. Вони знаходяться у Семенівській та Облонській громадах. 

З березня 2022 року у Кременчуцькій єпархії УПЦ не поминають московського патріарха Кирила. З травня 2022 року Українська православна церква оголосила про свою незалежність та самостійність від Московського патріархату.

Що відомо про діяльність УПЦ та ПЦУ на Полтавщині

Станом на кінець серпня 2023 року у Кременчуці служителів московського патріархату більше, аніж представників православної церкви України — на все місто діють 5 релігійних парафій та ставропігійних релігійних організацій ПЦУ. Така їх кількість пояснюється тим, що кременчуцькі віряни лише зараз починають проявляти свою українську ідентичність.

У вересні Свято-Успенський собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ як ставропігійну громаду. Проте у Кременчуцькій єпархії УПЦ таке рішення назвали незаконним.

Також митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що на сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Водночас Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: УПЦ (МП)
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