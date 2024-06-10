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Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 11 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Проліскова, 5, 11.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Майора Пугача, 27, 92;
  • просп. Свободи, 154, 158;
  • вул. Вадима Пугачова, 104/19;
  • просп. Свободи, 156, 160, 162.

З 8.00 до 17.00

  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • вул. Размислова, 33-40;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка;
  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • туп. Василя Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-32;
  • туп. Миколи Сціборського;
  • пров. Новогеоргієвський, 14-21;
  • пров. Ударний, 2;
  • вул. Черниша, 17А;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська,75;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-48;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. І. Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32-36;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Володимира Вернадського, 47, 75;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-33;
  • вул. Правобережна, 21-40А;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • пров. Володимира Вернадського, 21/1;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
  • вул. А. Ізюмова, 23-46;
  • пр. А. Ізюмова, 19-25;
  • вул. В. Симоненка, 1-56;
  • туп. Газопровідний, 1-11;
  • вул. Кропивницького, 1-66/2;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Д. Апостола, 1/25-12;
  • вул. І. Сікорського, 2/54;
  • вул. Хімічна, 1/2.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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