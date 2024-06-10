Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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У вівторок, 11 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.

З 8.00 до 19.00

вул. Проліскова, 5, 11.

З 6.00 до 18.00

вул. Майора Пугача, 27, 92;

просп. Свободи, 154, 158;

вул. Вадима Пугачова, 104/19;

просп. Свободи, 156, 160, 162.

З 8.00 до 17.00

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Размислова, 33-40;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського;

пров. Новогеоргієвський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська,75;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

вул. Володимира Вернадського, 47, 75;

вул. Лікаря Бончука, 18-33;

вул. Правобережна, 21-40А;

вул. Сонячна, 1-21;

пров. Володимира Вернадського, 21/1;

туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;

вул. А. Ізюмова, 23-46;

пр. А. Ізюмова, 19-25;

вул. В. Симоненка, 1-56;

туп. Газопровідний, 1-11;

вул. Кропивницького, 1-66/2;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Д. Апостола, 1/25-12;

вул. І. Сікорського, 2/54;

вул. Хімічна, 1/2.

З 8.00 до 20.00