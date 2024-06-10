Завдяки двом укриттям, облаштованим Фундацією Олени Зеленської, понад 2 тисячі школярів у Кременчуці навчаються офлайн

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 5

Понад 2 тисячі дітей мають змогу повноцінно навчатися офлайн у Кременчуку завдяки двом укриттям, ремонтом та облаштуванням яких займалася Фундація Олени Зеленської.

Про це повідомляють в її Телеграм-каналі.

- Кожне зі сховищ на початку повномасштабного вторгнення було в непридатному стані. Холодні, сирі стіни в одному, гора будівельного сміття – в іншому. І це зрозуміло: люди в мирній європейській країні не готуються до того, що їх безперестанку обстрілюватиме сусід. В обох сховищах Фундація завдяки міжнародним внескам та за сприяння @kse_foundation зробила капітальний ремонт, забезпечила нові меблі, облаштувала бібліотечки та інформаційні зони для покращення ментального здоров’я, - йдеться у повідомленні.

Діти розповідають, що в укриття з ними спускається і шкільний психолог. Щоб, коли особливо тривожно через обстріл, можна було обговорити свої страхи.

Зазначається, що на два ліцеї близько 1300 квадратних метрів безпечного комфортного простору. У разі чого тут можуть сховатися, як жителі громади, так і вихованці найближчих дитсадків. Діти мають змогу нарешті не лише почуватися в безпеці, а й відновити відчуття єдності, спілкуючись з однолітками, що так важливо в цьому віці.

- На сьогодні ми вже звикли. Ми відпрацювали різні види роботи в укритті, щоб підтримати і учнів, і вчителів, – розповідає директорка одного з ліцеїв.

У повідомленні наголошують, що оце «звикли» – насправді дуже болюче.

- Бо діти не мають звикати до навчання під землею. Однак є реальність, у якій майже мільйон українських школярів – кожен четвертий – зараз навчаються дистанційно. Тож ми маємо зробити все можливе, аби діти, школа за школою, поверталися до очного навчання, - зазначають у Фундації.

Нагадаємо, 10 травня Олена Зеленська відвідала Кременчук та проінспектувала укриття у ліцеях № 4 та № 25. А з 15 травня учні Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» повністю повернулися до офлайн-навчання.



