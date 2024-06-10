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Міський бюджет Кременчука за 5 місяців отримав доходів на чверть більше, ніж за такий же період торік

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 138

 

На Полтавщині лише у 6 громадах цього року зменшилися надходження до загального фонду їх бюджетів

За 5 місяців 2024 року до бюджетів громад Полтавщини надійшло 6,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це на 18% більше.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Серед лідерів області з наповнення місцевого бюджету Градизька громада – бюджетні надходження збільшилися на 42,2%, що є третім результатом в області. Найвищі темпи зростання у  Новоселівській та Щербанівській громадах.

Кременчуцька міська територіальна громада за 5 місяців 2024 року отримала надходжень до бюджету на 24,3% більше, що є «золотою серединою», або 19 місце за темпами приросту доходів місцевого бюджету.

Зменшилися доходи у порівнянні з минулим роком у 6 територіальних громадах області: Лохвицькій, Опішнянській, Петрівсько-Роменській, Краснолуцькій, Великосорочинській, Коломацькій та Сенчанській.

- Дані по кожній громаді – в інфографіці. Працюємо кожен на своєму місці, аби громади були спроможними і самодостатніми. Саме такі творять сильну країну, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: бюджет Кременчуга Полтавська ОВА бюджет міський бюджет
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