Міський бюджет Кременчука за 5 місяців отримав доходів на чверть більше, ніж за такий же період торік

За 5 місяців 2024 року до бюджетів громад Полтавщини надійшло 6,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це на 18% більше.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Серед лідерів області з наповнення місцевого бюджету Градизька громада – бюджетні надходження збільшилися на 42,2%, що є третім результатом в області. Найвищі темпи зростання у Новоселівській та Щербанівській громадах.
Кременчуцька міська територіальна громада за 5 місяців 2024 року отримала надходжень до бюджету на 24,3% більше, що є «золотою серединою», або 19 місце за темпами приросту доходів місцевого бюджету.
Зменшилися доходи у порівнянні з минулим роком у 6 територіальних громадах області: Лохвицькій, Опішнянській, Петрівсько-Роменській, Краснолуцькій, Великосорочинській, Коломацькій та Сенчанській.
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