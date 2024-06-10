Полтавщина з початку року працевлаштувала понад 200 людей з інвалідністю — Пронін

Полтавщина продовжує займатися працевлаштуванням людей з інвалідністю. Задля цього налагодили співпрацю з обласним центром зайнятості. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, із початку року вдалося працевлаштувати 226 людей з інвалідністю. З них 15 — учасники бойових дій.
Із січня до травня на обліку в обласному центрі зайнятості перебували 1190 людей з інвалідністю. Понад 80 з них пройшли професійне навчання.
Також голова ПОВА розповів, що для працедавців, які облаштовують робочі місця людям з інвалідністю, передбачена компенсація в рамках урядової програми «Робота без бар’єрів». Нею уже скористалися 43 працедавці — вони отримали понад 2 млн грн компенсації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з початку року на Полтавщині працевлаштували понад п'ять тисяч людей. Таким чином область посіла третє місце по Україні на працевлаштуванням громадян.
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