Полтавщина з початку року працевлаштувала понад 200 людей з інвалідністю — Пронін

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Полтавщина продовжує займатися працевлаштуванням людей з інвалідністю. Задля цього налагодили співпрацю з обласним центром зайнятості. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, із початку року вдалося працевлаштувати 226 людей з інвалідністю. З них 15 — учасники бойових дій.

— Віктор Рибка, маючи II групу інвалідності, пройшов підвищення кваліфікації та працевлаштувався охоронником на підприємство. Там для нього облаштували робоче місце. Ще один учасник бойових дій Михайло Павленко змінив свою спеціальність «художник-виконавець». У чоловіка теж II група інвалідності. Зараз працює оператором верстатів із програмним керуванням, — пише Пронін.

Із січня до травня на обліку в обласному центрі зайнятості перебували 1190 людей з інвалідністю. Понад 80 з них пройшли професійне навчання.

— На 1 червня статус безробітного мають 471. Продавець, підсобний робітник, прибиральник, охоронник, водій, двірник, швачка, кондуктор — вакансії, за якими надають перевагу людям з інвалідністю, — додає Пронін.

Також голова ПОВА розповів, що для працедавців, які облаштовують робочі місця людям з інвалідністю, передбачена компенсація в рамках урядової програми «Робота без бар’єрів». Нею уже скористалися 43 працедавці — вони отримали понад 2 млн грн компенсації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з початку року на Полтавщині працевлаштували понад п'ять тисяч людей. Таким чином область посіла третє місце по Україні на працевлаштуванням громадян.