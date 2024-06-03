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На Полтавщині працевлаштували понад п'ять тисяч людей з початку року — ОВА

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 86

Полтавська область посіла третє місце в країні за кількістю працевлаштованих громадян

Полтавська область зайняла третє місце в країні за кількістю працевлаштованих громадян. З початку року роботу отримали понад п’ять тисяч осіб. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у телеграм-каналі.

За чотири місяці послугами служби зайнятості скористалися майже 17 тисяч громадян. Понад тисяча з них пройшли професійне навчання. Серед зареєстрованих безробітних цього року, 22% — це внутрішньо переміщені особи (ВПО). Працевлаштування знайшли 1049 осіб з цієї категорії, що на 1,6 раза більше порівняно з минулим роком.

Найбільший попит на робітників з інструментом та фахівців сфери послуг

Найбільшим попит мають такі спеціальності:

  • Кваліфіковані робітники з інструментом;
  • Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування;
  • Складання устаткування та машин;
  • Фахівці найпростіших професій;
  • Працівники сфери торгівлі й послуг.
— З вакансіями можна ознайомитися в телеграм-каналі «Робота Полтава ЦЗ» або звернутися до обласного центру зайнятості за телефоном гарячої лінії — 0668423187, — йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, що у квітні на Полтавщині прийняли Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки. Торік понад 1,5 тисячі безробітних отримали роботу — працевлаштування у Кременчуці в цифрах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавщина працевлаштування робота
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