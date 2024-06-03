Полтавська область зайняла третє місце в країні за кількістю працевлаштованих громадян. З початку року роботу отримали понад п’ять тисяч осіб. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у телеграм-каналі.
За чотири місяці послугами служби зайнятості скористалися майже 17 тисяч громадян. Понад тисяча з них пройшли професійне навчання. Серед зареєстрованих безробітних цього року, 22% — це внутрішньо переміщені особи (ВПО). Працевлаштування знайшли 1049 осіб з цієї категорії, що на 1,6 раза більше порівняно з минулим роком.
Найбільшим попит мають такі спеціальності:
Нагадаємо, що у квітні на Полтавщині прийняли Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки. Торік понад 1,5 тисячі безробітних отримали роботу — працевлаштування у Кременчуці в цифрах.
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