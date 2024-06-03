У кількох громадах Кременчуцького району зросла дитяча злочинність — прокуратура

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За 2023 рік у 6 громадах Кременчуцького району зросла кількість злочинів, які вчиняли діти або за їх участі. Це у Горішньоплавнівській, Кременчуцькій, Кам’янопотоківській, Омельницькій, Піщанській, Пришибській громадах. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької окружної прокуратури 31 травня.

Відомо, що за звітний період злочинність серед неповнолітніх зросла у 2 рази. У серпні 2023 року пані підполковник поліції Ірина Москаленко також говорила, що загалом за пів року у Полтавській області дитяча злочинність зросла у 2,5 раза, у порівнянні з 2022 роком.

Ювенальні поліціянти звертають увагу на запобігання поширення шкідливих звичок серед дітей під час вивчення причин та умов, які призвели до збільшення дитячих кримінальних правопорушень.