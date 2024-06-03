Спортсмен з Кременчука переміг на міжнародному турнірі зі спортивної боротьби

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Випускник Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Ерік Шевченко став чемпіоном на міжнародному турнірі зі спортивної боротьби Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga. Про це повідомили на facebook-сторінці спортивного закладу 2 червня.

Представник греко-римської боротьби переміг у своїй ваговій категорії (72 кг). Змагання проходили у румунській столиці Бухарест і тривали з 31 травня по 2 червня.