Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Відключення світла

Ліміти на електроенергію завтра діятимуть протягом усієї доби: оприлюднили графіки

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 629

 

Всю добу застосовуватимуться графіки погодинних відключень

2 червня о 19.00 «Укренерго» повідомило, що завтра, 3 червня, ліміти на електроенергію діятимуть з 00.00 протягом усієї доби. 

У разі перевищення лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Доповнено:

«Полтаваобленерго» інформує про тривалість кожної черги та адреси абонентів.

 

Нагадаємо, уночі 1 червня росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго ліміт погодинні відключення ГПВ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх