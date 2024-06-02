Ліміти на електроенергію завтра діятимуть протягом усієї доби: оприлюднили графіки

2 червня о 19.00 «Укренерго» повідомило, що завтра, 3 червня, ліміти на електроенергію діятимуть з 00.00 протягом усієї доби.

У разі перевищення лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Доповнено:

«Полтаваобленерго» інформує про тривалість кожної черги та адреси абонентів.

Нагадаємо, уночі 1 червня росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.