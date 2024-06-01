Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Війна

Росія атакувала енергообʼєкти в пʼятьох областях України — Галущенко

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 137

 

Постраждав сусідній Світловодськ

*Фото ілюстративне

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України. Наслідки обстрілів уточнюються. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях», — написав міністр у своєму Facebook.

Один з атакованих об'єктів — неподалік Кременчука. Мер сусіднього Світловодська, Андрій Маліцький написав у Facebook, що нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.

«Укренерго» у Facebook повідомило, що це вже шоста атака на об'єкти енергетичної інфраструктури і відновлювальні роботи розпочнуться одразу після дозволу рятувальників. Раніше «Укренерго» прогнозувало 1 червня повернення до планових обмежень споживання з 18.00 до 23.00. Поки повідомлень про посилення обмежень не надходило.

Відомо, що росіяни обстріляли дві ТЕС ДТЕК, про це компанія повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Окрім того, енергетики зазначили, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

 

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Суспільне Харків Фото: В'ячеслав Мавричев
Теги: ракетний обстріл енергетика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх