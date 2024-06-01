Росія атакувала енергообʼєкти в пʼятьох областях України — Галущенко

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У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України. Наслідки обстрілів уточнюються. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях», — написав міністр у своєму Facebook.

Один з атакованих об'єктів — неподалік Кременчука. Мер сусіднього Світловодська, Андрій Маліцький написав у Facebook, що нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.

«Укренерго» у Facebook повідомило, що це вже шоста атака на об'єкти енергетичної інфраструктури і відновлювальні роботи розпочнуться одразу після дозволу рятувальників. Раніше «Укренерго» прогнозувало 1 червня повернення до планових обмежень споживання з 18.00 до 23.00. Поки повідомлень про посилення обмежень не надходило.

Відомо, що росіяни обстріляли дві ТЕС ДТЕК, про це компанія повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Окрім того, енергетики зазначили, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.