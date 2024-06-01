1 червня, близько 4.05 кременчужани чули серію вибухів.
Повітряна тривога на Полтавщині оголошена з 2.18.
О 3.54 Повітряні сили України повідомили про рух ракети на Полтавщину, а о 4.05 — на Кременчук.
О 4.11 з'явилось повідомлення про швидкісну ціль з Сумщини, курсом на Полтавщину.
Офіційних коментарів від міської чи обласної влади поки не надходило.
Доповнено:
О 4.58 Повітряні сили України повідомили про БпЛА на Полтавщині й у Кременчуці.
Нагадаємо, що востаннє на Полтавщині лунали вибухи ввечері 28 травня. Однак тоді в межах області влучань не зафіксували.
Доповнюється…
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