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Влучань на території Полтавської області не зафіксовано — Пронін

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 164

 

Минулої доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу пʼять разів

1 червня о 8.24 начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у telegram-каналі написав, що попри те, що уночі Росія атакувала наш регіон і було чути звуки вибухів, влучань в області немає.

— Завдяки нашим оборонцям, влучань на території Полтавської області не зафіксовано. Ніхто не постраждав, — написав Пронін.

Минулої доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу пʼять разів. Загалом вона тривала понад пʼять годин.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України. Однак постраждала енергетична інфраструктура у сусідній Кіровоградській області.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ракетний обстріл
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