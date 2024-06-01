Через нічну атаку у сусідньому Світловодську на два дні скасували усі заплановані заходи

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На Полтавщині влучань не було

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України, у тому числі й Кіровоградській. Вночі кременчужани чули вибухи.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що нині уточнюється інформація щодо пошкоджень, а також повідомив, що всі заходи, заплановані на 1-2 червня скасовуються.

«Укренерго» у Facebook повідомило, що це вже шоста атака на об'єкти енергетичної інфраструктури й відновлювальні роботи розпочнуться одразу після дозволу рятувальників. Раніше «Укренерго» прогнозувало 1 червня повернення до планових обмежень споживання з 18.00 до 23.00. Поки повідомлень про посилення обмежень не надходило.