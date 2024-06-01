Голова Нацполіції: вийшов з дому без документів — може бути адмінзатримання

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 330

Поліцейські мають право вимагати військові документи, але не вручати повістку, додому можуть прийти, якщо військовозобов'язаний у розшуку

Поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов’язаних, але самі повістки не вручають, мають право вимагати військові документи. Про це стало відомо з інтерв’ю голови Національної поліції України Івана Вигівського агентству «Інтерфакс-Україна».

Змоделюймо декілька ситуацій, щоб було зрозуміло, як це виглядатиме на практиці. Перша: до чоловіка підійшли поліцейські на виході з магазину і попросили показати військові документи, яких в того немає з собою, бо він просто вийшов в магазин і, припустимо, навіть без телефону — дії правоохоронців в такій ситуації, покроково?

Насамперед під час перевірки документів у особи поліцейському необхідно встановити, що саме відсутнє.

Наприклад: у громадянина є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. В такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП.

Це у випадку, якщо звернення ТЦК та СП до підрозділу поліції щодо доставлення саме цієї особи не надходило.

Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП.

А якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи.

Воно може тривати не більш як три години.

Якщо в розшуку — поліцейські доставлять до ТЦК

Друга ситуація: поліцейські перевірили документи у чоловіка, який виходив з метро і виявили, що ця людина знаходиться в розшуку, — дії поліцейського?

У цьому випадку важливо розуміти, в якому саме розшуку перебуває особа. Якщо вона перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має вчинити невідкладні дії з затримання такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Розшук осіб здійснюється виключно в межах кримінального провадження відповідно до статей 281 (Розшук підозрюваного) та 335 (Зупинення судового провадження) Кримінального процесуального кодексу України.

Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП.

Якщо поліцейські зупинили чоловіка, але він тікає — заходи примусу

Третя: Якщо людина, яку зупинили для перевірки документів, наприклад, тікає від правоохоронців, чи мають право співробітники поліції застосувати силу? Яку саме?

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати заходи примусу.

Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки).

Поквартирного обходу не передбачено

Четверта: чи будуть «поквартирні обходи» поліцейських? Якщо так, то алгоритм дій, в разі якщо є інформація, що людина уникає мобілізації, проживає саме за цією адресою, але удає, що її немає?

Ураховуючи те, що таке поняття, як «поквартирний обхід», на законодавчому рівні не визначено, тож поліцейські будуть діяти в межах та спосіб, визначений Конституцією та законами України, який передбачає, зокрема, встановлення та затримання осіб, які вчинили те чи інше правопорушення.

Тому у разі встановлення причетності особи до вчинення правопорушення поліцейськими можуть вживатися заходи щодо встановлення місцезнаходження цієї особи, її затримання та доставлення у відповідні органи. І якщо особа в розшуку, то поліція має право прийти і за адресою проживання.

Ситуації можуть бути різними, поліція враховує обставини

П’ята: чоловік за кермом їде по невідкладних справах (у лікарню до родича, наприклад) Його зупиняють, він пояснює, що поспішає, виникає суперечка. Дії поліції?

Як вже зазначалося, у нашій державі діє принцип верховенства права, що має на меті втілення загальновизнаних правил поведінки у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають декларувати принципи соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Одним із ключових елементів верховенства права є принципи рівності й справедливості правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, а тому, як і зазначено в статті 24 Основного закону нашої держави — Конституції України, громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Ураховуючи викладене, якщо особа є правопорушником, то і заходи, які будуть вжиті до нього, не матимуть різниці в порівнянні з іншими порушниками законодавства України. Покарання має бути негайним та невідворотним.

Однак ситуації можуть бути різні, тому кожна з них з’ясовується індивідуально з урахуванням тих обставин, які виникли та потребують їх вирішення.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.