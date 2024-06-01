Розкрадання грошей бухгалтерією мерії Кременчука. Що на сьогодні відомо про хід розслідувань

Ексбухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету наразі розшукують в Інтерполі. Водночас справа щодо колишньої головної бухгалтерки мерії Валентини Костюк знаходить в Автозаводському районному суді на розгляді. Про це повідомив прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 31 травня.
У 2020 році правоохоронці повідомили про підозру колишній головній бухгалтерці Кременчуцького виконкому та її колезі у привласненні грошей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
За версією слідства, перебуваючи на посаді, головбух не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж двох років (із червня 2016 року по липень 2018 року) обидві отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Через це виконавчому комітету завдали шкоди на майже 3 млн грн.
Підлеглу Костюк оголосили у розшук ще у 2020 році через кілька місяців після повідомлення їй про підозру.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, кошти ексголовна бухгалтерка не повернула — «вона купила машину».
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