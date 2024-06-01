Розкрадання грошей бухгалтерією мерії Кременчука. Що на сьогодні відомо про хід розслідувань

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 763 Коментарів: 1

Ексбухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету наразі розшукують в Інтерполі. Водночас справа щодо колишньої головної бухгалтерки мерії Валентини Костюк знаходить в Автозаводському районному суді на розгляді. Про це повідомив прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 31 травня.

— Щодо [підлеглої Костюк]. Її оголошено в розшук, але з 2020 року розгляд справи призупинено. Тобто вона оголошена у міжнародний розшук, є ухвала на її затримання та доставку на досудове розслідування. Зараз це питання до Інтерполу. Як тільки вона десь офіційно потрапляє, вона буде затримана і екстрадицією доставлена до України, до Кременчука, — сказав Олег Балаєв.

Що передувало

У 2020 році правоохоронці повідомили про підозру колишній головній бухгалтерці Кременчуцького виконкому та її колезі у привласненні грошей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

За версією слідства, перебуваючи на посаді, головбух не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж двох років (із червня 2016 року по липень 2018 року) обидві отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Через це виконавчому комітету завдали шкоди на майже 3 млн грн.

Підлеглу Костюк оголосили у розшук ще у 2020 році через кілька місяців після повідомлення їй про підозру.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, кошти ексголовна бухгалтерка не повернула — «вона купила машину».