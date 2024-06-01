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Кременчук, Гроші

Розкрадання грошей бухгалтерією мерії Кременчука. Що на сьогодні відомо про хід розслідувань

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 763 Коментарів: 1

Гроші виконкому підозрювані не повернули

Ексбухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету наразі розшукують в Інтерполі. Водночас справа щодо колишньої головної бухгалтерки мерії Валентини Костюк знаходить в Автозаводському районному суді на розгляді. Про це повідомив прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 31 травня. 

— Щодо [підлеглої Костюк]. Її оголошено в розшук, але з 2020 року розгляд справи призупинено. Тобто вона оголошена у міжнародний розшук, є ухвала на її затримання та доставку на досудове розслідування. Зараз це питання до Інтерполу. Як тільки вона десь офіційно потрапляє, вона буде затримана і екстрадицією доставлена до України, до Кременчука, — сказав Олег Балаєв. 

Що передувало

У 2020 році правоохоронці повідомили про підозру колишній головній бухгалтерці Кременчуцького виконкому та її колезі у привласненні грошей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.  

За версією слідства, перебуваючи на посаді, головбух не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж двох років (із червня 2016 року по липень 2018 року) обидві отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Через це виконавчому комітету завдали шкоди на майже 3 млн грн

Підлеглу Костюк оголосили у розшук ще у 2020 році через кілька місяців після повідомлення їй про підозру. 

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, кошти ексголовна бухгалтерка не повернула — «вона купила машину»

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Малецький ставить під сумнів версію слідства щодо головного бухгалтера, яка виписала зайвих 2,7 млн гривень зарплати

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: УНІАН
Теги: бухгалтерія виконком мерія розкрадання
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Коментарі: 1

1 213
evil:
Сьогодні, 10:50

Нарешті хоч якесь пояснення по цій справі. Дякую виданню!


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