Судитимуть головну бухгалтерку мерії Кременчука, яка виписала собі та колезі 2,7 млн грн

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 152 Коментарів: 1

У Кременчуці судитимуть колишню головну бухгалтерку мерії Кременчука, яка виписала зайвих 2,7 млн гривень зарплати. Про це інформує прокуратура Полтавщини.



За даними слідства, підозрювана знала, що її підлегла готувала відомості по зарплаті, в які вносила недостовірні дані, але підписувала їх та передавала для нарахування коштів на карткові рахунки. Таким чином із червня 2016 по липень 2018 року обоє жінок отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці.





Згідно з висновком експерта, жіночки завдали виконавчому комітету Кременчуцької міськради матеріальну шкоду на понад 2 млн 700 тисяч грн.





За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури дії колишньої бухгалтерки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради перекваліфіковані. Наприкінці червня їй повідомили остаточну підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (ч. 3 ст. 191 КК України), та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).





Наразі обвинувальний акт направлений до суду. Досудове розслідування здійснював Кременчуцький відділ поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області.