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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 025

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Третього липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Шевченка, 89;
  • вул. Садова, 3-18;
  • вул. Небесної Сотні, 60-69;
  • вул. Махоркова, 4-20;
  • вул. Щастя, 2-61;
  • вул. Франка, 3-37;
  • вул. Центральна, 11-23;
  • вул. Зелена, 4-30;
  • пров. Щастя, 1-20;
  • пров. Сумський, 3-12.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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