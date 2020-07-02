Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Третього липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Шевченка, 89;
- вул. Садова, 3-18;
- вул. Небесної Сотні, 60-69;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Щастя, 2-61;
- вул. Франка, 3-37;
- вул. Центральна, 11-23;
- вул. Зелена, 4-30;
- пров. Щастя, 1-20;
- пров. Сумський, 3-12.