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Освіта, Україна, Світ

Повернення коштів за пробне ЗНО: що треба знати, щоб швидко отримати гроші

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 396

 

Міністерство освіти і науки України відповіло на найпоширеніші питання з цього приводу

З 1 липня Міністерство освіти і науки України спільно з «ПриватБанком» розпочинають повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні. МОН проінформувало, що потрібно знати, щоб швидко отримати свої гроші назад.


Кому повертають кошти?


Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.


Як отримати кошти через «ПриватБанк»?


Необхідно мати будь-яку картку в «ПриватБанку», оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у «ПриватБанку» повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.


Як дізнатись про отримання коштів?


Ті учасники, які мають картку «ПриватБанку», отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.


Що робити, якщо немає картки «ПриватБанку»?


Необхідно звернутися до будь-якого відділення «ПриватБанку» та оформити картку безкоштовно. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку. 


Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку «ПриватБанку».


Коли потрібно встигнути оформити картку?


Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня цього року.


Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?


Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.


Інструкцію щодо повернення коштів також розміщено на сайті «ПриватБанку» – з нею можна ознайомитись за посиланням.


Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з пандемією коронавірусу учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.


17 червня Кабмін ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тис грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: suspilne.media
Теги: пробне ЗНО ВНО ПриватБанк деньги
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