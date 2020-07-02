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Надзвичайні новини

Кременчуцький картель: затримали трьох місцевих, підозрюваних у налагодженні продажу наркотиків

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 388

 

У них вилучили наркотиків на понад 230 тисяч гривень

На Полтавщині затримали групу осіб, підозрювану у налагодженні продажу наркотиків у Кременчуці, повідомляє управління протидії наркозлочинності поліції області.


Трьох місцевих жителів - 42, 34 та 33-річного - підозрюваних у наркоторгівлі, затримали оперативники управління протидії наркозлочинності поліції Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького відділу, під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів вилучили наркотиків на суму понад 230 тисяч гривень. 


- Усім фігурантам, двоє з яких раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів. Вирішуєтесь питання про обрання їм запобіжних заходів, - повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Андрій Гарастюк.


- Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання і роботи чоловіків поліція вилучила зіп-пакети і згортки  з «Матадоном», «Канабісом» та «Метамфітаміном». А також – гроші, чорнові записи, мобільні телефони, ваги та інші речові докази, які спрямували на експертизу, - зазначив керівник управління протидії наркозлочинності поліції області Сергій Циганенко.


Поліція здійснює досудове розслідування за ст. 307 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
компанія «Інтера Люкс»

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