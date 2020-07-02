Кременчуцький картель: затримали трьох місцевих, підозрюваних у налагодженні продажу наркотиків

На Полтавщині затримали групу осіб, підозрювану у налагодженні продажу наркотиків у Кременчуці, повідомляє управління протидії наркозлочинності поліції області.
Трьох місцевих жителів - 42, 34 та 33-річного - підозрюваних у наркоторгівлі, затримали оперативники управління протидії наркозлочинності поліції Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького відділу, під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів вилучили наркотиків на суму понад 230 тисяч гривень.
Поліція здійснює досудове розслідування за ст. 307 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.