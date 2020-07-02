Кременчуцькі патрульні під час примусової госпіталізації злалали чоловікові руку

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 217

Кременчуцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий отримав тілесні ушкодження у виді перелому кісток передпліччя.





Підслідність кримінального правопорушення визначена за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.





Окрім цього, місцева прокуратура проводить подальшу перевірку вказаного факту.