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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні під час примусової госпіталізації злалали чоловікові руку

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 217

 

Прокуратура розслідує перевищення службових повноважень

Кременчуцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

 

За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий отримав тілесні ушкодження у виді перелому кісток передпліччя.


Підслідність кримінального правопорушення визначена за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.


Окрім цього, місцева прокуратура проводить подальшу перевірку вказаного факту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура патрульная полиция
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