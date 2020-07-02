«Кременчугская» получила аппарат ИВЛ от Белановского ГОКа

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Кроме него больница получила средства индивидуальной защиты

Вчера, 2 июля, больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила аппарат искусственной вентиляции легких от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.





Стоимость аппарата - более 800 тыс. грн. Кроме него больница получила средства индивидуальной защиты.





Сам аппарат ИВЛ доставили ещё на прошлой неделе, теперь к нему доставили комплектующие и скоро он будет запущен в работу.





- С учетом этой партии, Ferrexpo уже передала медучреждениям Кременчуга оборудования, медикаментов, средств защиты и расходных материалов на 3,6 млн грн, - отметил генеральный директор БГОКа Юрий Химич.





Новый аппарат ИВЛ уже находится в реанимации и готов к работе.