«Кременчугская» получила аппарат ИВЛ от Белановского ГОКа

Кроме него больница получила средства индивидуальной защиты
Вчера, 2 июля, больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила аппарат искусственной вентиляции легких от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.
Стоимость аппарата - более 800 тыс. грн. Кроме него больница получила средства индивидуальной защиты.
Сам аппарат ИВЛ доставили ещё на прошлой неделе, теперь к нему доставили комплектующие и скоро он будет запущен в работу.
Новый аппарат ИВЛ уже находится в реанимации и готов к работе.