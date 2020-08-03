У розшук оголосили колишню бухгалтерку мерії Кременчука, яка «подарувала» собі та начальниці майже 3 мільйони гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 367 Коментарів: 2

Колишній бухгалтерці виконкому Кременчуцької міськради повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з особою, вчиненому повторно, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За даними слідства, підозрювана за попередньою змовою з головною бухгалтерко готувала та надавала на підпис останній відомості по заробітній платі, в які вносила недостовірні дані. Далі за допомогою електронного цифрового підпису вона переказувала кошти з казначейського рахунку міськради на свій картковий рахунок та рахунок колеги. Як наслідок, із червня 2016 по липень 2018 року обоє жінок отримали заробітну плату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Згідно з висновком експерта, громадським інтересам в особі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було завдано матеріальну шкоду на понад 2 млн 700 тисяч гривень.





Колишню бухгалтерку оголосили у розшук. Окрім цього, Автозаводський районний суд задовольнив клопотання слідчого щодо затримання підозрюваної для приводу її до суду для обрання запобіжного заходу.





Нагадаємо, обвинувальний акт щодо головної бухгалтерки направлений до суду для розгляду по суті.