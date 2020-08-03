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Де 7 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 243

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Правобережна, 33,
  • вул. Декабристів, 28,
  • вул. Володимира Вернадського, 57-78,
  • вул. Чернишевського, 15-38,
  • вул. Рилєєва, 1-31,
  • вул. Портова, 3-15,
  • вул. Кагамлицька, 1-74,
  • вул. Чкалова, 160-203,
  • вул. Залізнична, 69-91,
  • вул. Київська, 7, 13-23,
  • пров. Олексія Береста, 3-15,
  • пров. Олега Кошового, 4-10,
  • пров. Північний, 1-26,
  • пров. Ювілейний, 3-20,
  • пров. Чкалова, 22-34,
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
  • пров. Леонова, 169,
  • пров. Вишневий, 1-13,
  • пров. Декабристів, 1-26,
  • пр. Вишневий, 3-6,
  • 1-й туп. Піщаний, 2-16,
  • 2-й туп. Піщаний, 3-23,
  • 3-й туп. Піщаний, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваоблэнерго график отключение света
компанія «Інтера Люкс»

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