Де 7 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
Переглядів: 243
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Правобережна, 33,
- вул. Декабристів, 28,
- вул. Володимира Вернадського, 57-78,
- вул. Чернишевського, 15-38,
- вул. Рилєєва, 1-31,
- вул. Портова, 3-15,
- вул. Кагамлицька, 1-74,
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Залізнична, 69-91,
- вул. Київська, 7, 13-23,
- пров. Олексія Береста, 3-15,
- пров. Олега Кошового, 4-10,
- пров. Північний, 1-26,
- пров. Ювілейний, 3-20,
- пров. Чкалова, 22-34,
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
- пров. Леонова, 169,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пров. Декабристів, 1-26,
- пр. Вишневий, 3-6,
- 1-й туп. Піщаний, 2-16,
- 2-й туп. Піщаний, 3-23,
- 3-й туп. Піщаний, 7.