У Кременчуці 5 нових хворих на COVID-19: 2 з них - привезли з Росії

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 1 398 Коментарів: 1

Ще один виявили серед контактних осіб, а двох - під час обстеження хворих з симптомами ГРВІ

6 серпня в Кременчуці зареєстрували п‘ять нових випадків коронавірусноі хвороби, повідомив міський голова Віталый Малецький.





Серед пацієнтів три жінки та два чоловіки віком від 19 до 56 років.





Двох пацієнтів виявили під час обстеження хворих з симптомами ГРВІ, одного - з числа контактних осіб з раніше підтвердженим випадком COVID-19, ще двоє прибули з Росії і проходили ПЛР-тестування відповідно до встановлених правил для осіб, що прибули з-за кордону.





Два пацієнти наразі перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», троє - на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Стан їхнього здоров‘я оцінюється як задовільний.



Одна пацієнтка в Кременчуці сьогодні одужала від коронавірусноі хвороби, що підтверджено ПЛР-тестуванням.