КВСЗ сократил производство грузовых вагонов на 69%

За 7 месяцев 2020 года Крюковский вагонзавод сократил производство грузовых вагонов на 69%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1024 штук.





Согласно данным управления экономики Кременчуга, предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, против 6 в прошлом году.





За июль КВСЗ собрал 80 вагонов.



Локомотивов завод не собирал, тогда, как в январе-июле прошлого года на предприятии собрали 15 локомотивов.





В августе завод будет работать 11 рабочих дней.