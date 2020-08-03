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Бізнес/Робота, Деловые новости

КВСЗ сократил производство грузовых вагонов на 69%

Вчора, 07:26 Просмотров: 112

За 7 месяцев завод произвел 1024 вагона

За 7 месяцев 2020 года Крюковский вагонзавод сократил производство грузовых вагонов на 69%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1024 штук. 


Согласно данным управления экономики Кременчуга, предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, против 6 в прошлом году.


За июль КВСЗ собрал 80 вагонов.

Локомотивов завод не собирал, тогда, как в январе-июле прошлого года на предприятии собрали 15 локомотивов.


В августе завод будет работать 11 рабочих дней.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ КВБЗ вагоны производство

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