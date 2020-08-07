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Кременчук

«Наші нащадки повинні знати хто ворог»: волонтерка Ірина Митрофанова подарувала легендарне фото

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 487 Коментарів: 4

 

Кременчуцька волонтерка завітала до музею 

До кременчуцького музею АТО, який знаходиться на базі ВПУ №7, завітала волонтерка Ірина Митрофанова. Вона подарувала в колекцію музею світлину, яка облетіла інтернет. На ній зображений порятунок кіборга Дмитра Бондаря. 


Ірина з перших днів війни усіма силами допомагала фронту, перебувала в найгарячіших точках війни, брала активну участь в евакуації поранених, в прямому сенсі рятувала життя, ризикуючи власним. А потім, вже після повернення хлопців додому, активно сприяла їх адаптації. Про це повідомляють на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО. 


 


- Ірина з цікавістю оглянула експозицію, в пам’ять загиблих запалила свічку. А до музею надала світлину, яка вже облетіла весь інтернет-простір. Це ДАП. На ній перша медична допомога надається пораненому кіборгу Дмитру Бондарю. Звісно, що лише згодом стало відоме ім’я бійця, коли у соцмережі дружина Дмитра знайшла Іру, аби сказати: «Дякую!» А тоді важливе було лише його життя й страшенне бажання – зберегти хлопцю ногу. Врятували. Зберегли. І таких історій безліч, можна говорити і слухати годинами, - йдеться у повідомленні. 


 


Символічно, що музей створений на базі Кременчуцького ВПУ №7, який закінчувала в свій час Ірина. Викладачі й досі пам'ятають шустру, принципову, відповідальну дівчинку, якою вона й досі залишається.


 


«Пам’ять найважливіша. Історія не повинна забутися. І наші нащадки повинні знати хто ворог. Росія має бути знищена. Слава Україні. І.О.Митрофанова», - написала медик-волонтер з Кременчука у книзі почесних гостей. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна музей АТО ООС Ирина Митрофанова
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

2 195
evil:
Сьогодні, 08:25

Наші нащадки повинні знати хто ворог

До адептов колбасы по 2.20 с ущемленным руSSким языком это не доходит. Йа вас туда не пасылал...Как показала жизнь, даже если их дом в труху *** расенскими ракетами, они упорото выпучив глаза будут визжать как *** путен памаги, бендэры жилья лишили мальчика распяли снигирей расстреляли. И размахивая ссаной тряпкой аквафреша писаясь в штаны до хрипоты до срыва кричать рааасеееея!

Сейчас начнут минусить и вы посмотрите скольто тут адептов петуШария и ОПЗЖ (очко, пелотка, зудящая ж*па)...


9 6
1 640
mangust-1:
Сьогодні, 08:39

Низький уклін,повага і шана всім,хто захищав і захищає нашу неньку.

А ворог московський підпутінський ще не один раз проявить себе в своїй підлості і жорстокості.

Не забудемо на віки.

Слава Україні!

Слава героям!

Смерть ворогам!


6 2
3 953
zzzzzz:
Сьогодні, 08:57

Цитата: evil
адептов петуШария и ОПЗЖ
другими словами вольвоводов, которые в открытую глумятся над памятью погибших, оскорбляют честь и достоинство воинов, но администрации сайта глубоко наплевать....


2 1
2 195
evil:
Сьогодні, 09:14

Цитата: zzzzzz
другими словами вольвоводов, которые в открытую глумятся над памятью погибших, оскорбляют честь и достоинство воинов, но администрации сайта глубоко наплевать...

Он vulvaвод. Это же очевидно.


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