«Наші нащадки повинні знати хто ворог»: волонтерка Ірина Митрофанова подарувала легендарне фото

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 487 Коментарів: 4

До кременчуцького музею АТО, який знаходиться на базі ВПУ №7, завітала волонтерка Ірина Митрофанова. Вона подарувала в колекцію музею світлину, яка облетіла інтернет. На ній зображений порятунок кіборга Дмитра Бондаря.





Ірина з перших днів війни усіма силами допомагала фронту, перебувала в найгарячіших точках війни, брала активну участь в евакуації поранених, в прямому сенсі рятувала життя, ризикуючи власним. А потім, вже після повернення хлопців додому, активно сприяла їх адаптації. Про це повідомляють на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.









- Ірина з цікавістю оглянула експозицію, в пам’ять загиблих запалила свічку. А до музею надала світлину, яка вже облетіла весь інтернет-простір. Це ДАП. На ній перша медична допомога надається пораненому кіборгу Дмитру Бондарю. Звісно, що лише згодом стало відоме ім’я бійця, коли у соцмережі дружина Дмитра знайшла Іру, аби сказати: «Дякую!» А тоді важливе було лише його життя й страшенне бажання – зберегти хлопцю ногу. Врятували. Зберегли. І таких історій безліч, можна говорити і слухати годинами, - йдеться у повідомленні.









Символічно, що музей створений на базі Кременчуцького ВПУ №7, який закінчувала в свій час Ірина. Викладачі й досі пам'ятають шустру, принципову, відповідальну дівчинку, якою вона й досі залишається.









«Пам’ять найважливіша. Історія не повинна забутися. І наші нащадки повинні знати хто ворог. Росія має бути знищена. Слава Україні. І.О.Митрофанова», - написала медик-волонтер з Кременчука у книзі почесних гостей.



