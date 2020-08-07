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Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчук приймає чемпіонат Полтавщини з пляжного волейболу

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 174

   

Змагання триватимуть протягом трьох днів

З 21 до 23 серпня у Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат 2003 та 2007 р.н.


Змагання відбудеться у спорткомплексі «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33А) та на центральному пляжі (парк Ювілейний).


До участі в змаганнях допускаються збірні команд міст, районів, ДЮСШ, клубів, окремі команди.


Останній термін попередньої заявки - 17 серпня, за телефонами 0665664009 Козлов Юрій Олексійович, 0675308068 Хрокало Денис Юрійович.


Розклад змагань

  • 21 серпня - 11.00 жеребкування на місці проведення змагань та початок змагань юнаків та дівчат 2003 та 2007 р.н. (центральний пляж);
  • 22 серпня - 8.00 - 9.00 - жеребкування на місці проведення змагань, 9.30 - початок змагань чоловіків та жінок (ЦКСіД «Нафтохімік») продовження змагань юнаків та дівчат;
  • 23 серпня - 9.30 - продовження змагань (завершення орієнтовно о 14.00).
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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол пляжный волейбол
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