Кременчук приймає чемпіонат Полтавщини з пляжного волейболу

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З 21 до 23 серпня у Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат 2003 та 2007 р.н.





Змагання відбудеться у спорткомплексі «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33А) та на центральному пляжі (парк Ювілейний).





До участі в змаганнях допускаються збірні команд міст, районів, ДЮСШ, клубів, окремі команди.





Останній термін попередньої заявки - 17 серпня, за телефонами 0665664009 Козлов Юрій Олексійович, 0675308068 Хрокало Денис Юрійович.





Розклад змагань