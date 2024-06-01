У Лубнах зіткнулись Mercedes Sprinter та Volkswagen Golf: постраждали водійка та три пасажирки

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31 травня близько 23.45 на проспекті Володимирському в місті Лубни сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Mercedes Sprinter, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся із легковиком Volkswagen Golf, за кермом якого перебувала 46-річна водійка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:

18-річна пасажирка Mercedes Sprinter була госпіталізована до Лубенської лікарні інтенсивного лікування з травмами.

була госпіталізована до Лубенської лікарні інтенсивного лікування з травмами. Ще дві пасажирки 16 та 17 років отримали травми й були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

отримали травми й були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Водійка Volkswagen Golf також доставлена до лікарні.

Попередньо поліціянти встановили, що водій Mercedes Sprinter перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві сталася потрійна ДТП — одна з автівок вилетіла на тротуар і перекинулася.