У Лубнах зіткнулись Mercedes Sprinter та Volkswagen Golf: постраждали водійка та три пасажирки

31 травня близько 23.45 на проспекті Володимирському в місті Лубни сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, Mercedes Sprinter, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся із легковиком Volkswagen Golf, за кермом якого перебувала 46-річна водійка.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:
Попередньо поліціянти встановили, що водій Mercedes Sprinter перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві сталася потрійна ДТП — одна з автівок вилетіла на тротуар і перекинулася.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.