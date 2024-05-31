Потрійна ДТП у Полтаві: одна з автівок вилетіла на тротуар і перекинулася

Сьогодні, 31 травня, на вулиці Решетилівській у Полтаві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Як повідомляють очевидці, одна з автівок вилетіла на пішохідну частину і перекинулася.
На місці події працюють поліцейські та медики.
Наразі уточнюється кількість постраждалих та їх стан. Правоохоронці проводять розслідування, з’ясовують обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, що 30 травня на Миргородщині легковик злетів з дороги та перекинувся — водій помер у лікарні.
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