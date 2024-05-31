Потрійна ДТП у Полтаві: одна з автівок вилетіла на тротуар і перекинулася

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 180

На місці працює кілька карет «швидкої»

Сьогодні, 31 травня, на вулиці Решетилівській у Полтаві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Як повідомляють очевидці, одна з автівок вилетіла на пішохідну частину і перекинулася.

На місці події працюють поліцейські та медики.

Наразі уточнюється кількість постраждалих та їх стан. Правоохоронці проводять розслідування, з’ясовують обставини та причини ДТП.