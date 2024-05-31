Прокуратура прокоментувала скарги на тиск кременчуцького бізнесу Держпродспоживслужбою

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 75

На сьогодні зрушень у розслідуванні фактів хабарництва спеціалістами Держпродспоживслужби немає

Кременчуцька прокуратура радить представникам місцевого бізнесу звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо вони зазнають тиску від державних органів контролю. Про це повідомив прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв на сесії міської ради 31 травня.

— Інформацію ми відслідковуємо. Якщо ви про це кажете, то зрозуміло, що ви маєте якісь відомості, які можемо використати під час розслідування, — сказав Балаєв депутатам міськради.

За словами депутата міської ради Богдана Лазоренка, на сьогодні зрушень у розслідуванні фактів хабарництва спеціалістами Держпродспоживслужби немає.

Тема утиску місцевого бізнесу порушилась на тлі скарг на роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці, які озвучували депутати на сесії міської ради ще у березні. Тоді місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявив, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес». Міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що на цей держорган надходило багато скарг від малого та середнього бізнесу.

Під час сесії також пролунали й факти хабарництва представниками Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, зокрема від міського голови. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 ч.1 після звернення депутата Лазоренка.

Як зазначило Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області у відповіді на запит ТЪ, у них відсутні будь-які факти, які б свідчили про протиправні дії працівників, зокрема вимагання хабаря у підприємців.