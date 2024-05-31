Прокуратура прокоментувала скарги на тиск кременчуцького бізнесу Держпродспоживслужбою

Кременчуцька прокуратура радить представникам місцевого бізнесу звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо вони зазнають тиску від державних органів контролю. Про це повідомив прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв на сесії міської ради 31 травня.
За словами депутата міської ради Богдана Лазоренка, на сьогодні зрушень у розслідуванні фактів хабарництва спеціалістами Держпродспоживслужби немає.
Тема утиску місцевого бізнесу порушилась на тлі скарг на роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці, які озвучували депутати на сесії міської ради ще у березні. Тоді місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявив, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес». Міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що на цей держорган надходило багато скарг від малого та середнього бізнесу.
Під час сесії також пролунали й факти хабарництва представниками Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, зокрема від міського голови. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 ч.1 після звернення депутата Лазоренка.
Як зазначило Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області у відповіді на запит ТЪ, у них відсутні будь-які факти, які б свідчили про протиправні дії працівників, зокрема вимагання хабаря у підприємців.
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