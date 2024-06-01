Вчора під Кременчуком горів ліс

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31 травня о 16.50 сталася пожежа у лісовому масиві біля села Потоки, Кременчуцького району. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогонь охопив лісову підстилку на площі 0,7 гектара. На місце події виїхали рятувальники з Кременчуцького лісництва філії «Кременчуцьке лісове господарство» держпідприємства «Ліси України». У гасінні пожежі були задіяні три одиниці техніки.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та запобігти її подальшому поширенню. Обставини та причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, що 28 травня на Полтавщині вигоріло 5 га лісу.