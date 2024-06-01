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Надзвичайні новини

Трагедія на воді: вчора у Ворсклі потонув чоловік

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 114

 

Поліція встановлює обставини події

31 травня о 17.02 в селі Лукищина Полтавського району стався нещасний випадок на воді, внаслідок якого загинув чоловік. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. 

На місце події виїжджало чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ). За допомогою човна рятувальники вилучили тіло загиблого з річки Ворскла.

На місці події працювали слідчі.

Обставини загибелі чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, ща раніше того дня рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Сула в селі Лука Лохвицької міської громади.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ворскла потопельник
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