Трагедія на воді: вчора у Ворсклі потонув чоловік

31 травня о 17.02 в селі Лукищина Полтавського району стався нещасний випадок на воді, внаслідок якого загинув чоловік. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
На місце події виїжджало чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ). За допомогою човна рятувальники вилучили тіло загиблого з річки Ворскла.
На місці події працювали слідчі.
Обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, ща раніше того дня рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Сула в селі Лука Лохвицької міської громади.
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