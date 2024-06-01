Трагедія на воді: вчора у Ворсклі потонув чоловік

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31 травня о 17.02 в селі Лукищина Полтавського району стався нещасний випадок на воді, внаслідок якого загинув чоловік. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

На місце події виїжджало чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ). За допомогою човна рятувальники вилучили тіло загиблого з річки Ворскла.

На місці події працювали слідчі.

Обставини загибелі чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, ща раніше того дня рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Сула в селі Лука Лохвицької міської громади.