Нещасний випадок на воді: в Лохвицькій громаді триває пошук людини

31 травня о 00.59 в селі Лука Лохвицької міської громади стався нещасний випадок на воді. Про це стало відомо зі зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
До пошукових робіт залучені: одне відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення (ВРВ АРЧ АРЗ СП).
Станом на ранок 31 травня рятувальники та водолази продовжують пошук зниклої особи.
Нагадаємо, що 30 травня на озері в мікрорайоні Ревівка у Кременчуці ледь не втопилася 16-річна дівчина.
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