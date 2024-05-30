У Кременчуці ледь не потонула неповнолітня дівчина — поліція

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Сьогодні, 30 травня, близько 15.50 на озері в мікрорайоні Ревівка у Кременчуці ледь не втопилася 16-річна дівчина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національного управління у Полтавській області.

На місце події прибули медики, ювенали та слідчо-оперативна група поліції.

Медики провели реанімаційні заходи та відновили дихання потерпілій. Зараз вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.

За попередньою інформацією, дівчина була на озері у компанії знайомих. Наразі поліція встановлює усі причини та обставини події.

Нагадаємо, днями на Полтавщині шестирічний хлопчик втопився у копанці.