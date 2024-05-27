На Полтавщині втопився шестирічний хлопчик - поліція встановлює обставини загибелі

Сьогодні, 27 травня, до відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель шестирічного хлопчика у селі Твердохліби Полтавської громади.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, місцевий хлопчик під час дозвілля впав у штучну водойму (копанку). Ймовірно, дитина втопилася. Медики швидко прибули на місце події, але, на жаль, врятувати життя хлопчика не вдалося.
Причини та обставини трагедії з’ясовує поліція.
- Шановні батьки! Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей!
Не дозволяйте їм самостійно перебувати поблизу водойм, а також басейнів, копанок та каналізацій. Обмежте доступ до відчинених вікон та балконів. Під час дозвілля ні на мить не випускайте малолітніх з поля зору.
Бережіть себе та дітей! - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у квітні понад тиждень шукати 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки.
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