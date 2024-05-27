На Полтавщині втопився шестирічний хлопчик - поліція встановлює обставини загибелі

Сьогодні, 27 травня, до відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель шестирічного хлопчика у селі Твердохліби Полтавської громади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, місцевий хлопчик під час дозвілля впав у штучну водойму (копанку). Ймовірно, дитина втопилася. Медики швидко прибули на місце події, але, на жаль, врятувати життя хлопчика не вдалося.

Причини та обставини трагедії з’ясовує поліція.

- Шановні батьки! Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей!

Не дозволяйте їм самостійно перебувати поблизу водойм, а також басейнів, копанок та каналізацій. Обмежте доступ до відчинених вікон та балконів. Під час дозвілля ні на мить не випускайте малолітніх з поля зору.

Бережіть себе та дітей! - йдеться в повідомленні.