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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві на чоловіка впало дерево – він помер у кареті швидкої допомоги

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 160

 

Трагічний випадок стався сьогодні вранці - поліція встановлює обставини події 

У понеділок, 27 травня, в обласному центрі на людину впало дерево і він загинув. Повідомлення від медиків про смерть людини надійшло до відділу Полтавського райуправління поліції близько 10.45.  Трагічна подія сталася поблизу провулку Мальовничого у Полтаві. Поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, поблизу проїзної частини на 35-річного полтавця впало дерево. Медикам врятувати життя чоловікові не вдалося - він помер в кареті швидкої медичної допомоги.  

Обставини та причини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції. 

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у дитсадку №19 в Кременчуці на дітей впало дерево, яке звалив сильний вітер. Трирічна дівчинка померла у лікарні, п’ятирічний хлопчик був травмований.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: Полтава поліція Полтавщини дерево деревопад помер
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