У Полтаві на чоловіка впало дерево – він помер у кареті швидкої допомоги

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 160

У понеділок, 27 травня, в обласному центрі на людину впало дерево і він загинув. Повідомлення від медиків про смерть людини надійшло до відділу Полтавського райуправління поліції близько 10.45. Трагічна подія сталася поблизу провулку Мальовничого у Полтаві. Поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, поблизу проїзної частини на 35-річного полтавця впало дерево. Медикам врятувати життя чоловікові не вдалося - він помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Обставини та причини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у дитсадку №19 в Кременчуці на дітей впало дерево, яке звалив сильний вітер. Трирічна дівчинка померла у лікарні, п’ятирічний хлопчик був травмований.