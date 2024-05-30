У п'ятницю у Кременчуці будуть планові відключення світла: де саме
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 31 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
- вул. Марії Примаченко, 6Б;
- вул. Новомежева, 2-6А;
- пр. Парковий, 4-8;
- пров. Фруктовий, 20-32;
- вул. Черниша, 15-27;
- вул. Єгорова, 18-25;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3, 6/30;
- вул. Світанкова, 5-17;
- вул. Республіканська, 80А, 80, 82;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
- вул. Володимира Івасюка, 103-122;
- пров. Дружби, 19-25;
- пр. Дружби, 3-15;
- вул. Світанкова, 19-29;
- вул. Республіканська, 80-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2-24;
- вул. Івана Приходька, 30-36;
- пров. Тополевий, 3, 14, 20;
- пров. Івана Приходька, 36;
- пров. Тополевий, 3, 14, 20;
- пров. Івана Приходька, 36;
- вул. Чумацький Шлях, 1-11;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Шістдесятників, 4А, 9, 11, 15;
- туп. 1й, 2й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Г. Чуркіна;
- вул. І. Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Лейтенанта Покладова;
- пров. Лікаря Самойловича;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Софіївська;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Михайлівський;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Василя Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Сергія Петренка, 1-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Бородінський, 1-33;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36;
- туп. Айвазовського, 5.
З 8.00 до 19.00
- вул. Проліскова, 5, 11;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горького, 3-10.
З 6.00 до 18.00
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. Ракетна;
- вул. Размислова;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С. Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. І. Сікорського;
- пров. А. Ізюмова;
- пров. Полтавський;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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