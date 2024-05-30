У п'ятницю у Кременчуці будуть планові відключення світла: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 31 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;

вул. Марії Примаченко, 6Б;

вул. Новомежева, 2-6А;

пр. Парковий, 4-8;

пров. Фруктовий, 20-32;

вул. Черниша, 15-27;

вул. Єгорова, 18-25;

пров. Лейтенанта Дніпрова, 1, 3, 6/30;

вул. Світанкова, 5-17;

вул. Республіканська, 80А, 80, 82;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Василя Сухомлинського, 3-15;

вул. Володимира Івасюка, 103-122;

пров. Дружби, 19-25;

пр. Дружби, 3-15;

вул. Світанкова, 19-29;

вул. Республіканська, 80-138;

вул. Республіканська;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Максима Кривоноса, 56;

вул. Нижня, 1-28;

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2-24;

вул. Івана Приходька, 30-36;

пров. Тополевий, 3, 14, 20;

пров. Івана Приходька, 36;

пров. Тополевий, 3, 14, 20;

пров. Івана Приходька, 36;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А-55/1;

вул. Республіканська, 93, 93А;

вул. Шістдесятників, 4А, 9, 11, 15;

туп. 1й, 2й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Г. Чуркіна;

вул. І. Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Лейтенанта Покладова;

пров. Лікаря Самойловича;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

вул. Небесної Сотні;

вул. Софіївська;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Михайлівський;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

пров. Василя Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Бородінський, 1-33;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

туп. Айвазовського, 5. З 8.00 до 19.00 вул. Проліскова, 5, 11;

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горького, 3-10. З 6.00 до 18.00 вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. Мрії;

вул. Новомиргородська;

вул. О. Пчілки;

вул. Ракетна;

вул. Размислова;

вул. Рокитнянська;

вул. С. Наливайка;

вул. Сосновська;

вул. Хімічна;

вул. Хортицька;

вул. Чайковського;

вул. І. Сікорського;

пров. А. Ізюмова;

пров. Полтавський;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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