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Топ новина, Кременчук, Політика

Президент звільнив Лєдніка з посади керівника Кременчуцької РДА

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 431 Коментарів: 1

Кого призначать на посаду начальника РДА поки що невідомо

Олега Лєдніка звільнили з посади керівника Кременчуцької районної державної адміністрації. Про це стало відомо з розпорядження президента України за 30 травня №59/2024-рп.

Кого призначать на посаду начальника РДА поки що невідомо. 

Що передувало

21 травня Кабмін погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної держадміністрації. 24 травня Лєднік спростував чутки про звільнення і додав, що «офіційних повідомлень щодо звільнення не має». За його словами, попри те, що він не мав зауважень до своєї роботи, «можливо є політичні моменти».

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Автор: Телеграф
Теги: Олег Лєднік КРВА звільнення
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Коментарі: 1

956
Andron777:
Сьогодні, 19:48

Когось з фіолетової шобли призначать?smirk


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