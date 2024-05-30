На Полтавщині шукають тренерів для вчителів курсу «Захист України»

На бажаючих стати тренером чекає 5-денне навчання та сертифікат, з яким можна готувати вчителів у регіонах
На Полтавщині та по всій Україні шукають бажаючих, які стали б тренерами для вчителів шкільного курсу «Захист України». Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
Новий курс «Захист України» для учнів 10-11 класів передбачений реформою профільної середньої освіти та має на меті формування суспільства зі стійкою громадянською позицією та оборонною свідомістю.
Стати тренером або тренеркою для педагогів можуть:
Програма підготовки майбутніх тренерів передбачає:
Навчатимуть майбутніх тренерів у Києві з 10 до 14 червня. Організатори оплачують проживання, проїзд та харчування.
Після навчання та професійного вишколу тренери отримають сертифікати і зможуть навчати вчителів «Захисту України» у своїх громадах чи областях. Так нові знання зможе отримати більша кількість педагогів у кожному куточку України.
Дізнатися більше про ініціативу та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Реєстрація учасників триває до 4 червня.
Нагадаємо, 30 червня на базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади провели навчання з надання першої медичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування. Набуті знання викладачі будуть впроваджувати на уроках «Захист України»
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