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Освіта, Україна, Світ, Війна

На Полтавщині шукають тренерів для вчителів курсу «Захист України»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 117

 

На бажаючих стати тренером чекає 5-денне навчання та сертифікат, з яким можна готувати вчителів у регіонах

На Полтавщині та по всій Україні шукають бажаючих, які стали б тренерами для вчителів шкільного курсу «Захист України». Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України. 

Новий курс «Захист України» для учнів 10-11 класів передбачений реформою профільної середньої освіти та має на меті формування суспільства зі стійкою громадянською позицією та оборонною свідомістю.

Стати тренером або тренеркою для педагогів можуть:

  • вчителі предмета «Захист України» або суміжних дисциплін;
  • інструктори центрів цивільного захисту;
  • демобілізовані захисники і захисниці України; 
  • фахівці, які активно працюють з молоддю.

Програма підготовки майбутніх тренерів передбачає:

  • інтерактивні методи викладання;
  • основи національної безпеки;
  • військове управління;
  • протидія інформаційним загрозам.

Навчатимуть майбутніх тренерів у Києві з 10 до 14 червня. Організатори оплачують проживання, проїзд та харчування.

Після навчання та професійного вишколу тренери отримають сертифікати і зможуть навчати вчителів «Захисту України» у своїх громадах чи областях. Так нові знання зможе отримати більша кількість педагогів у кожному куточку України.

— Навчання тренерів необхідно для комплексного оновлення дисципліни «Захист України», що передбачає нову навчальну програму та підходи до викладання. Наша мета — сформувати в молодого покоління активну громадянськість, оборонну свідомість, практичні навички у сфері безпеки, стійкість у надзвичайних ситуаціях, — пояснюють у МОН.

Дізнатися більше про ініціативу та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Реєстрація учасників триває до 4 червня.

Нагадаємо, 30 червня на базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади провели навчання з надання першої медичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування. Набуті знання викладачі будуть впроваджувати на уроках «Захист України»

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта війна захист України тренер
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